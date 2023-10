"Analizando Barcelona": una joven se sienta en un banco del puerto y opina de lo que ve

La usuaria de TikTok @janaquiles ha publicado un vídeo sentada en un banco de la ciudad de Barcelona, en la zona del puerto, opinando de lo que ve.

"Mira, hay dos tíos que se van a pegar. Barcelona es un show. Ya solo falta que me roben", ha dicho nada más empezar la grabación.

También ha manifestado, con tono irónico, que había "un festival de bicicletas", porque ha visto pasar a muchas juntas "con un altavoz y yendo todas en la misma dirección".

"Me he sentado a observar a la gente y estoy viendo que hay muchas parejas. Esto no lo veo en Madrid. ¿Por qué será que en Madrid la gente no tiene pareja? Últimamente está todo el mundo soltero", ha opinado de la capital.

La joven está de vacaciones en el lugar y ha explicado que le recuerda "a las típicas" de cuanto "te vas a Torrevieja y tienes playa, luego vas a la feria, cenas en algún restaurante del puerto..".

Asimismo, ha señalado que hay "mucho guiri, mucho movimiento y muchos puestos de pulseras", algo que le "encanta".

Para terminar, ha dado a entender que le gusta la ciudad, aunque hay "mucho pesado, sobre todo guiris," por la zona: "¿Se viene mudanza a Barcelona?".