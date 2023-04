Va andando por la feria de Sevilla, se sube el vestido y enseña lo que lleva en los pies: sorpresón

La usuaria de TikTok @inma.moral.mz ha publicado un vídeo, de los muchos que han estado circulando de la feria de abril de Sevilla, en el que aparece una joven paseando por un pasillo al aire libre repleto de casetas.

No obstante, no lo hace andando. El detalle no ha pasado desapercibido para esta internauta que no dudó en capturar el inusual momento para mostrárselo a sus seguidores.

"En la feria nunca está todo visto", ha escrito la tiktoker en la publicación que ha acumulado, en menos de 24 horas, 94.000 'me gusta' y más de un millón y medio de reproducciones en la plataforma.

La protagonista de la grabación lleva puesto uno de los muchos vestidos de gitana que pueden verse estas semanas por la ciudad andaluza.

Y, además del mantón y un bolso cruzado, lleva de calzado unos patines de línea. Aunque al principio no se aprecian del todo, en cuanto se sube el vestido, unos segundos después, se puede observar cómo se desliza con las ruedas.

Obviamente, son muchos los usuarios que han manifestado su sorpresa, ya que no es algo que se vea de manera normal en este tipo de festejos.