Un piloto cuenta la verdad sobre las tan llevadas y traídas estelas que dejan los aviones 

El usuario de TikTok @piloto_piles ha publicado un vídeo en esa red social en el que sale al paso de las numerosas leyendas urbanas que circulan y explica qué son realmente esas típicas estelas blancas que los aviones suelen dejar en el cielo.

"¿Qué son las estelas blancas que dejan los aviones durante sus vuelos?", empieza preguntando el piloto, que sigue: "Si observas un cielo azul despejado, es posible que veas estelas blancas de los aviones. Están formadas principalmente por agua y se denominan estelas de vapor".

El usuario explica que "algunas personas afirman que forman parte de un plan secreto que pretende modificar el clima, provocar enfermedades, controlar la natalidad o directamente acabar con la humanidad".

Pero luego señala la realidad: "Las estelas de condensación han sido un efecto normal de la aviación desde sus primeros días. Se forman cuando el vapor de agua que emiten los motores al entrar en contacto con la atmósfera se congela, formando cristales de hielo. Con una humedad alta, persisten y acaban creando estelas de vapor visibles en el cielo".

Todo ello después de que un usuario de TikTok diese mucho de qué hablar tras subir un vídeo a las puertas del cuartel de la Guardia Civil de Altea, donde fue a presentar una denuncia porque, según decía, hay aviones arrojando yoduro de plata para disolver nubes y evitar, así, que llueva.

"Estoy delante del cuartel de la Guardia Civil de Altea. Voy a poner una denuncia por el tema de los aviones que lanzan youduro de plata. Vamos a ver qué nos dicen en la comisaría y a la salida os lo cuento", empieza diciendo el hombre.

Justo después, en el vídeo aparece dando cuenta de lo que ha ocurrido: "Bueno pues ya he salido del cuartel de la Guardia Civil. Contaros que no me han admitido la denuncia".

"Que me comentan que ellos exclusivamente pueden abrir una denuncia cuando se trata de un delito, que consideran que no es un delito, que no hay ninguna prueba del vertido, que los aviones que están pasando por encima ellos no tienen por qué investigarlos y nada, que escriba a AENA si tengo curiosidad por averiguar qué aviones pasan por nuestros cielos. Así que este es el resumen de lo que ha pasado hoy", se lamentaba.