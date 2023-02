La aplaudida respuesta de Évole al tuit por el que Morgade se ha convertido en 'trending topic'

"No ha podido ser". Con este sincero mensaje se ha despedido Ana Morgade de los espectadores de Vamos a llevarnos bien, el programa de TVE que la cómica presentaba y que el ente público ha mandado a talleres después de una sola emisión.

"No ha podido ser. Desde verano entré muy ilusionada a un proyecto que se estrenó el martes pasado, y que no va a continuar. Hemos trabajado muchísimo. Hemos puesto tiempo, esfuerzo y mucha ilusión, pero no hemos sabido conectar con la audiencia. Bueno, no nos engañemos: hemos hecho menos audiencia que el teletexto", ha empezado diciendo la cómica en una nota que la ha convertido en trending topic en España en la tarde del viernes.

La presentadora ha reconocido nunca ha sabido qué hace que la gente vibre con un programa: "Hay tantos factores y tantas conclusiones que uno puede sacar a posteriori… pero antes de salir al coliseo, todos los gladiadores estamos igual: no tenemos ni idea, y solo podemos confiar en que no va a ser la última batalla".

El programa volverá dentro de unos meses a TVE pero sin ella al frente porque tiene "otras aventuras apalabradas": "Este programa no será mi última pelea, obvio, pero esta batalla ha concluido. Nos marchamos después de un solo intento, qué le vamos a hacer. Se termina Vamos a llevarnos bien y me da mucha pena no haber tenido la oportunidad de seguir trabajando para encontrar la forma de que el programa conecte, que haga reír, que funcione".

“Seguiré intentándolo en otras aventuras. Si doy con la fórmula mágica prometo compartirla con el mundo escribiendo un libro carísimo que solo tendrá una copia y como soy tontísima seguro que lo acabaré regalando en una fiesta o me lo dejaré en una parada del autobús y verás que risa luego", ha proseguido antes de dar las gracias a todo el equipo por el esfuerzo.

El tuit se ha viralizado en Twitter y Jordi Évole no ha podido evitar pronunciarse y mandarle un emotivo mensaje a Morgade: "Todos mis respetos a Ana Morgade. SIEMPRE. Para mi, una de las mejores cómicas de este país tan curioso. Love u".