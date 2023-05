La aplaudida respuesta de James Rhodes al tuit de Alejandro Sanz donde escribió "no estoy bien"

"No estoy bien". Con este sincero mensaje ha empezado el cantante Alejandro Sanz un tuit por el que ha recibido el cariño y el apoyo de cientos de miles de personas en Twitter.

"No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", ha añadido el artista en un tuit que ha llegado ya a 4,5 millones de personas.

Muchos rostros conocidos como Noemí Galera y la periodista Raquel Martos han querido mostrar su apoyo público al cantante dándole ánimos. También se ha sumado a los mensajes el pianista James Rhodes, siempre concienciado con la salud mental.

"Como te entiendo querido. Siempre hay nubes. Pasan, a menudo muy lentamente, pero lo hacen. Son temporales. Nunca olvides que eres todo el cielo, inconcebiblemente vasto y permanente, capaz de presenciarlas ir y venir. Te queremos mucho", ha escrito Rhodes en un tuit muy aplaudido.