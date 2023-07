El aplaudido alegato de Villano Antillano sobre los artistas que no se posicionan políticamente

La rapera Villano Antillano se ha convertido en un referente en la defensa de los derechos del colectivo LGTBI y las personas trans y ha dejado un alegato que se ha hecho muy viral en las últimas horas, antes de subirse al escenario del Bilbao BBK Live Festival.

"Es bien fácil no involucrarte con la política, cuando la política no te afecta. Es bien fácil mantenerte al margen, cuando eres una mujer blanca y un hombre blanco cis-heterosexual que no han tenido nada de persecución en su vida, que no ha sufrido de lo que es ser y haber venido de una población marginada", ha defendido.

Villano Antillano ha criticado que "la mayoría de los artistas que están en el tope", según su opinión, "no van a posicionarse políticamente, porque no quieren perder dinero". "Es bien triste, la verdad, anteponer el dinero a las vidas de un montón de sus fans", ha añadido.

"Muchas artistas femeninas no estarían donde están hoy en día si no fuera por las mariconas y los maricones que están ahí desde que empezaron. Y es triste ver cómo guardamos silencio porque no queremos incomodar a otros sectores para no perder dinero", ha señalado.

La artista puertoriqueña ha asegurado que su "experiencia de vida" no le permite seguir esos pasos porque "me estoy jugando la vida". "Yo no soy una de ellas ni uno de ellos. Yo voy a seguir avocando por mi gente, por nuestros derechos, que constantemente están siendo atacados y se nos quitan", ha justificado.

"Esa persecución no es de ahora, es de siempre. Siempre nos hemos defendido entre nosotras y lo continuaremos haciendo, sin el apoyo de ustedes, las personas cis-hetero que miran al lado constantemente", ha sentenciado.