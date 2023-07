Una argentina que vive en Madrid cuenta que la han echado del trabajo y deja un potente mensaje

La usuaria argentina residente en España desde hace dos años @brandolinoantonella ha contado en su canal de Tik Tok que la han echado de su "octavo o noveno trabajo" desde que llegó a España.

La joven de 25 años, que ha vivido entre Madrid y Marbella a lo largo de estos dos años, ha contado que estaba trabajando de account manager, pero que a los cinco meses la han echado. "En mi sexto mes se acababa el periodo de prueba", afirma.

Entonces la tiktoker ha justificado que la han echado por xenofobia: "Tengan en cuenta que aquí somos latinoamericanos, como lo dicen ellos panchitos, tengan cuidado y no se dejen pisotear".

"Me terminaron echando por xenofobia 100%, por mi origen y acento, y porque no me dejaba pisar. No voy a trabajar por dos mangos, que aquí te pagan dos mangos literal. Tengo ocho años de experiencia y te tienen como junior", ha argumentado.

También ha advertido a sus seguidores que tengan cuidado con lo que se lee en redes. "Te lo pintan de color de rosa y no. Eres extranjero, latinoamericano, así que alcen la voz", ha rematado, informando que ella se mantiene sola en España sin la ayuda de sus padres.