Así define uno de los medios más influyentes del mundo a Pedro Sánchez por enfrentarse a Trump

El presidente del Gobierno Pedro Sánchez goza de un notable reconocimiento internacional. Su labor, liderando una postura antibelicista frente a la escalada de tensión que se ha instalado, es admirada más allá de nuestras fronteras.

El prestigioso medio estadounidense POLITICO ha analizado la figura del líder del Ejecutivo en un artículo publicado recientemente. En una publicación titulada 'Este líder mundial se enfrentó a Trump por Irán, y está dando sus frutos', definen a Pedro Sánchez de una forma muy llamativa.

"Puede que el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, esté pasando por un momento difícil en su país, pero su oposición a la guerra en Irán lo ha convertido en una especie de "estrella del rock" que desafía todas las expectativas", señala POLITICO.

En el medio estadounidense reparan en un cambio que se ha venido gestando en las últimas reuniones de los líderes europeos en Bruselas, la sede principal de la Unión Europea.

"Pedro Sánchez no suele estar en el centro de atención de los medios de comunicación", apuntan, para después algo que ha cambiado en las últimas cumbres. "Sánchez se ha encontrado con grupos inusualmente numerosos de periodistas que se empujaban unos a otros (...), ansiosos por escuchar lo que tenía que decir", destaca el artículo.

"Líder moral de la UE"

Para POLITICO, la popularidad de Sánchez no se debe a que "su gobierno esté funcionando bien en casa", pues consideran que su administración se está debilitando debido a diferentes factores. El motivo del interés que despierta Pedro Sánchez hay que buscarlo en su liderazgo internacional.

"Se ha convertido últimamente en el rostro inesperado de la oposición europea a la guerra en Irán y, en términos más generales, al presidente estadounidense Donald Trump", explica el medio estadounidense.

Cuando Estados Unidos e Israel iniciaron su ataque contra Irán a finales de febrero, el presidente del Gobierno español fue el único líder de la UE en condenar abiertamente la operación militar", recuerda POLITICO, que también pone el foco sobre lo que hicieron otros líderes europeos.

"A diferencia de figuras como Macron y Merz, que optaron por una reacción cautelosa y matizada ante el conflicto, la denuncia de Sánchez sobre la agresión 'ilegítima' fue inequívocamente contundente", sostiene.

Para POLITICO, Sánchez pasó, en cuestión de meses, "de ser una figura atípica en Europa a convertirse en el líder moral de la UE". Una afirmación que pone de manifiesto la proyección internacional que ha afianzado al presidente del Gobierno tras oponerse a la política belicista de Estados Unidos.