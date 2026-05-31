En EEUU describen a Pedro Sánchez con nueve palabras que a buen seguro van a ser muy comentadas en España

El prestigioso medio estadounidense The New York Times ha publicado un artículo en el que ha analizado paso por paso cómo están siendo las relaciones entre Europa y China y no ha dudado en describir de manera muy llamativa al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El citado diario ha analizado el motivo por el que "Europa se acerca cada vez más a una guerra comercial con China". "Ante la avalancha de productos baratos que amenazan al sector manufacturero del continente, la búsqueda de soluciones se vuelve cada vez más urgente", ha señalado.

El conocido medio estadounidense recoge que China es "el segundo socio comercial más importante de la Unión Europea, después de Estados Unidos" y que, con las políticas comerciales más agresivas de Pekín, "los líderes y las empresas europeas se preocupan por su dependencia de los productos chinos y debaten cómo reducirla".

Jeromin Zettelmeyer, director de Bruegel, un centro de estudios económicos en Bruselas, ha explicado a The New York Times que el ambiente "es básicamente de pánico" y que "hay una sensación de colapso inminente de la industria, de peligro inminente".

Las relaciones de Europa y Sánchez con China

Además de advertir de que hay inquietud en Bruselas por las decisiones que se deben adoptar ante la tensión vivida con los productos que llegan de China, han informado del primer debate del brazo ejecutivo de la Unión Europea sobre las políticas a aplicar hacia China.

Pero dentro de esas relaciones, consideran que "reducir la dependencia de China podría resultar sumamente complicado para Europa". "Políticos y empresas temen represalias, y los consumidores son adictos a los productos chinos. Los europeos siguen comprando productos chinos más baratos, especialmente vehículos eléctricos, cuya entrada masiva en el mercado europeo ya ha intentado, sin éxito, la Unión Europea", ha recogido.

En ese punto, han analizado cómo se llevan algunos líderes europeos con Pekín y no han dudado en describir al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de una forma bastante curiosa.

Aseguran que Sánchez está considerado a menudo como "uno de los líderes europeos más afines a Pekín" y que, durante un reciente viaje a la capital china, aseguró que el continente necesitaba que China 'se abriera para que Europa no tuviera que aislarse'.

"España, al menos inicialmente, se unió recientemente a Francia, Italia, Lituania y los Países Bajos en la elaboración de un documento que insta a la Unión Europea a responder con firmeza, incluso mediante nuevas herramientas comerciales", han informado.

Un aumento de la tensión de una posible guerra comercial más amplia con China, que llega en un momento de serias dudas en las relaciones entre Bruselas y la Administración Trump.