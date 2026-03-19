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El prestigioso medio 'Politico' anticipa lo que va a pasar en Europa muy pronto: habla hasta de victoria para Sánchez
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El prestigioso medio 'Politico' anticipa lo que va a pasar en Europa muy pronto: habla hasta de victoria para Sánchez 

Se avecina un jueves movido. 

Álvaro Palazón
Álvaro Palazón
Pedro Sánchez se parte de risa en el Congreso.EL HUFFPOST

Este 19 de marzo, día del Padre y de San José, está señalado en rojo en el calendario para los mandatarios europeos que este jueves tienen una importante cumbre para definir el futuro de Europa. 

El medio Politico, uno de los más prestigiosos del mundo en su ámbito, ha dedicado un artículo a comentar que Europa va a tomar la postura "antibelicista" que inició hace unos meses Pedro Sánchez, cuando empezaron los ataques de Israel y de Estados Unidos contra Irán sin un claro desencadenante. 

"España celebra la victoria mientras la UE se une en torno a la postura antibelicista de Sánchez", dice el titular del citado medio. "La condena del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, al ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán lo convirtió inicialmente en una figura atípica en Europa. Ahora todos quieren participar", se puede leer también en Politico, que ensalza el papel del presidente del Gobierno de España. 

Pero aún más. El medio contrapone la "firme oposición de Madrid al conflicto y sus críticas a la acción 'ilegal'" a la tibia reacción de otros países de Europa que, en el mejor de los casos, como el canciller Merz, simplemente se callaron ante Donald Trump. 

Un giro hace dos semanas

Una situación que, como comenta el medio, ha dado un giro radical en estas dos últimas semanas y ahora "incluso la primera ministra derechista de Italia y destacada aliada de Trump, Giorgia Meloni, ha dicho que el ataque quedó fuera del ámbito del derecho internacional". 

El medio ha tirado de fuentes y se ha hecho con el borrador de conclusiones de la cumbre del Consejo Europeo de este jueves. Ahí dice que el bloque de la Unión Europea "reprenderá a Trump y al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu" y les exigirán respeto por el derecho internacional y por los principios de la Carta de las Naciones Unidas en sus ataques a Irán. Vamos, lo lógico entre países democráticos. 

Álvaro Palazón
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Soy el jefe de Virales en El HuffPost España y tratamos de enseñarte todas las noticias que se te pueden haber escapado y que no sabías que necesitabas leer.

 

Sobre qué temas escribo

Escribo sobre todo lo que rodea a la televisión y lo que ocurre en ella: política, series, cine. Además, cubro grandes eventos como elecciones, Eurovisión, los Goya, JJOO, Mundiales y Eurocopas y trato de buscar las noticias y los comentarios que en otros medios no tienen cabida y que suelen pasar desapercibidos, pero que contados al estilo Huff son interesantes para los lectores.

 

Mi trayectoria

Nací en Benidorm en 1990 y como buen millennial siempre me ha interesado más el pasado que el presente. Quise ser periodista desde que tengo uso de razón. Soy licenciado por la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y toda mi trayectoria la he hecho en 'El HuffPost', donde llegué con 25 años y donde llevo ya 10 años trabajando. He participado en podcast, en programas de radio y tengo la sección gastronómica Huffeando con Pablo, donde salimos a probar comida con el influencer Cenando con Pablo.

 

 

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