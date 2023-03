Así reacciona esta concursante al conocer que su episodio es el más visto de 'Pesadilla en la cocina'

La usuaria de TikTok @mami.de_tres, además de tener gran repercusión en la plataforma por el contenido que suele publicar relatando situaciones de su vida cotidiana, se llama Helena y fue concursante del programa de Alberto Chicote conocido como Pesadilla en la cocina.

Este mismo sábado ha publicado un vídeo reaccionando al episodio que, mucho tiempo después, se repite en televisión una y otra vez. "El programa más retransmitido de Pesadilla en la Cocina, el mío", ha señalado la usuaria.

La publicación ha recibido multitud de interacciones porque mucha gente ni siquiera sabía que esta conocida tiktoker fue participante del programa, acumulando en pocas horas casi 20.000 'me gusta' y cerca de 320.000 reproducciones.

"Que me esté tomando un café con galletitas y ahí me tenéis, yo en la tele. Es que no puedo estar tranquila ni un sábado en mi casa. Mírame, ahí estoy", ha señalado la internauta.

Los capítulos se televisan de manera reiterada, especialmente los fin de semana, en el canal Mega. "El programa más retransmitido de Pesadilla en la cocina, el mío", ha terminado diciendo.

Muchos usuarios han elogiado la participación de la tiktoker y han asegurado haberla visto en multitud de ocasiones.