Aún resuena lo que Ábalos le ha soltado a Cayetano Martínez de Irujo a cuenta de los agricultores

Los agricultores españoles, al igual que hicieran los franceses hace unos días, han tomado las carreteras en protesta por la situación del sector. En Todo es mentira, el exministro socialista José Luis Ábalos se las ha tenido con Cayetano Martínez de Irujo a cuenta de este tema.

El hijo de la duquesa de Alba ha querido entrar en directo para replicar directamente a Ábalos, al que le ha dicho que le sorprende su "retórica política": "Demuestra un desconocimiento de la gravísima situación que vivimos en el sector. Nos hemos reunido empresas y asociaciones cantidad de veces con los dirigentes políticos, tanto regionales como nacionales".

Martínez de Irujo ha señalado que es "falso" que estas asociaciones agrícolas se hayan negado a reunirse con el ministro Planas: "Estoy en contacto con todas las importantes de Andalucía, aunque no pertenezco a ninguna".

Martínez de Irujo ha enumerado algunas de las peticiones de los agricultores: que se equilibre la cadena alimenticia, el porcentaje de ganancias que se llevan grandes distribuidores y superficies y lo que ha catalogado como la dictadura del medio ambiente.

"No todo el mundo es igual de agricultor. Las problemáticas son muy distintas. Los hay que tienen una pequeña parcela y son propietarios y trabajadores al mismo tiempo. Los hay que tienen grandes extensiones. Hay fondos de inversión...", ha respondido Ábalos.

Después ha pasado a responder directamente a Martínez de Irujo: "Difiero del tema medioambiental. Decir que es una dictadura medioambiental... Su familia, en concreto su hermana, ha sido denunciada por la Fiscalía por perforar ocho pozos clandestinos que afectan a Doñana. Si a usted le parece más importante los pozos para su actividad económica que Doñana como patrimonio de todos los españoles... en fin qué quiere que le diga".

"Mire, no utilice usted la retórica política. Ustedes, el Partido Socialista, no han hecho nada durante 30 años con Doñana. Han permitido que se haga una política de libre albedrío, la gente tiene que comer y regar. Hasta que no ha llegado Juanma Moreno a hacer un pacto con ustedes para solucionarlo...", ha respondido a esta cuestión Cayetano Martínez de Irujo.