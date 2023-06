Beatriz Pérez Aranda habla así de su inolvidable "va como un pepino" 

La periodista del canal 24 Horas de RTVE Beatriz Pérez Aranda ha estado en PlayZ y ha repasado el momentos que protagonizó ella en pleno directo y que es uno de los más míticos de la televisión en España.

En 2009 y mientras repasaba una clasificación de Fórmula 1 Pérez Aranda aseguró que el piloto Robert Kubica estaba yendo como "un pepino". Esta frase no tardó en compartirse y en ser todo un fenómeno viral.

Ahora, la periodista ha vuelto a hablar de este momento: "Es una anécdota que es simpática. Estaba con mis compañeros, había una carrera de F1 y Kubica había tenido un accidente, pero por el pinganillo oigo a mis compañeros decir que iba como un pepino".

"Yo les dije que qué curiosa la expresión y ellos me retaron a mí a decirlo. Entonces la cámara vuelve a mí y tenía que decir lo del pepino, pero no me acordaba de la expresión", ha proseguido la presentadora.

Entonces, ha recordado, tras repasar la clasificación dijo que Kubica iba muy rápido, pero que no se acordaba de la expresión utilizada. Cuando se acordó tras dudar unos segundos, dijo que "iba como un pepino".

"Incluso se escuchan las carcajadas de todos mis compañeros de realización que estaban detrás de las cámaras", ha llegado a decir, mostrando su incredulidad por el hecho de que se hiciera viral. "No es que esté mal dicho porque en deportes se utiliza, aunque lamento que no me hayan llamado para hacer alguna campaña del pepino", ha terminado bromeando.