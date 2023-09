Benja Serra, de limpiar váteres en Londres con dos carreras a arrasar en TikTok con su humor

“Fundada por esta señora que veis detrás de mí, la ciudad se ha convertido en el punto neurálgico de un cruce de culturas, entre sardinas y bacalaos. Hoy en Callejeros Benjeros, Lisboa”. Sin planificarlo y mucho menos sin esperarse ese éxito repentino, esta fue la primera piedra sobre la que edificó el humorista Benja Serra el vídeo que le iba a convertir en el protagonista de una de las series más aclamadas del verano en redes sociales.

Este humorista valenciano de 36 años utilizó el formato del programa Callejeros Viajeros, mezcló el nombre con el suyo propio e imitó la voz de la periodista Gloria Serra para hacer una guía alternativa de Lisboa que ya han visto más de un millón de personas. Tras la capital portuguesa, también hizo otros capítulos durante sus viajes a Toledo y Valencia.

“Fue algo inesperado y no planificado, no teníamos guion ni nada”, asegura Serra. El vídeo lo grabaron y publicaron a finales del mes de junio, cuando fue con su pareja a Lisboa: “Se nos ocurrió hacer un vídeo aprovechando las bromas que íbamos haciendo. Me había llevado los micrófonos pequeños para grabar alguna tontería, pero cuando empezamos a hacer los juegos de palabras y las bromas se nos ocurrió este formato”.

Además, se les encendió la bombilla y dieron en el clavo al locutar esas ideas tan extravagantes con la voz de Gloria Serra. El resultado no pudo ser mejor: el mismo día que lo publicó todo el mundo en redes sociales hablaba de él. Y no solo en TikTok e Instagram, donde lo subió, si no que también llegó indirectamente a Twitter para no dejar de acumular reproducciones.

“Fue inmediato. Lo publiqué un domingo por la tarde en Instagram y TikTok y tuvo mucha repercusión, pero lo gracioso fue que lo compartió en Twitter un chico que me lo había visto en TikTok y a partir de ahí se hizo ultraviral. Esa misma noche alcanzó ya una repercusión enorme”, recuerda Serra, que lleva casi cuatro años subiendo vídeos de personajes a los que da vida como Begoña, la cajera.

Tras Lisboa llegó el turno de dos ciudades españolas: Toledo y Valencia. La primera la hizo durante una escapada de un viaje de trabajo a Madrid. “Nos desviamos y la grabamos”, afirma. Para la segunda, como él es de ahí, lo tuvo más fácil. “También tuvieron muy buena acogida y estoy muy contento por cómo han funcionado”, reconoce el humorista, que espera seguir con próximos capítulos de la saga.

Aunque cuenta que tiene un humor “blanco y sano”, estos vídeos también le sirvieron para romper con ese miedo que tenía de que a sus seguidores de esas ciudades les podría fastidiar lo que decía: “No me llegué a censurar y al final fue lo mejor porque todos los comentarios han sido positivos. Solo hubo uno que me dijo que me estaba tomando a broma la cultura de una ciudad como Toledo y creo que no lo entendió”.

De hecho, el éxito ha sido tan grande que ha tenido que subir una parte dos con las tomas falsas y ha conseguido llegar a los 350.000 seguidores en TikTok, 150.000 en Instagram y ha logrado aumentar tanto las reproducciones de estos vídeos como los del resto.

Un cómico encerrado en un publicista

Desde pequeño Serra se define como “un payaso” y una persona que siempre buscaba hacer reír a sus familiares y amigos. En cumpleaños y en comidas familiares ya se disfrazaba e interpretaba personajes a los que daba vida, tal y como hace ahora en sus redes sociales.

Sin embargo, la vida le llevó por otros cauces hasta el punto de dedicarse actualmente a la publicidad trabajando en una oficina. “Me gustaría dedicarme al 100% al mundo de la comedia, pero a día de hoy lo hago todo en mi tiempo de ocio”, afirma.

“Suelo redactar el guion de los vídeos entre semana por las noches cuando tengo tiempo y el sábado puedo llegar a grabar más de diez vídeos para así tener material para varias semanas”, explica Serra, que avanza que está intentando desarrollar esa faceta de cómico para dedicarse a ello en un futuro próximo.

De momento le han escrito ya de varias salas y teatros para pedirle información de su espectáculo, aunque les ha tenido que decir que no tiene ese tipo de show desarrollado porque quiere prepararse muy bien para no decepcionar a su público. “Tengo que ponerme las pilas”, bromea.

Serra, que incrementó su producción de vídeos y resultados desde el confinamiento, no recibe ingresos de las redes sociales. Él comenta que todo este tiempo de ocio dedicado a este trabajo sí que le ha servido para hacer colaboraciones con distintas marcas de muchos sectores. “Además, me está sirviendo es para hacer una especie de currículum y construir mi propia marca”, señala.

De arrasar por limpiar váteres a hacerlo por sus vídeos

Una década da para mucho, y si no que se lo digan a Serra. En 2013, este publicista se hizo viral sin quererlo ni pretenderlo por publicar en su perfil de Twitter una carta en la que contaba que había tenido que emigrar al Reino Unido en octubre del 2012 por la falta de oportunidades que había en España.

Serra se fue para hacer unas prácticas, aunque cuando las terminó se puso a trabajar de camarero. Fruto de la rabia y la desesperación, redactó un texto que representó a miles de personas.

“Me llamo Benjamín Serra, tengo dos carreras y un máster y limpio WC. No, no es broma, lo hago para pagarme mi habitación en Londres. Limpio la mierda de otros en un país que no es el mío. No me avergüenza hacerlo. Limpiar es un trabajo muy digno. Lo que me avergüenza es tener que hacerlo porque nadie me ha dado una oportunidad en España”, escribió.

Serra, que estuvo unos meses trabajando en esa cafetería y alargó su estancia en Londres hasta 2017 por trabajar en una agencia, recuerda ahora que en aquel momento se hizo viral “de forma involuntaria” porque únicamente buscaba desahogarse, mientras que ahora sí que quiere que ocurra.

Pero destaca que de todas las situaciones de la vida “hay que sacar enseñanzas y ver la parte positiva” y de esa época, concluye, pudo conocerse mejor y madurar al vivir fuera de casa. También le sirvió desde el punto de vista de crear vídeos: “Me ayudó al estar de cara al cliente, conocer historias y vivir anécdotas que uso ahora para mis personajes”.

Serra es un buen ejemplo de que, como se dice habitualmente, quien la sigue la consigue. Ahora solo es cuestión de tiempo de empiece a ocupar las carteleras de las salas y teatros de toda España.