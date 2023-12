Benjamín Prado reacciona a la agresión de Ortega Smith con la amnistía de por medio  

El escritor y periodista Benjamín Prado no se ha cortado a la hora de hablar del Partido Popular y el portavoz de Vox Javier Ortega Smith. Lo ha hecho en La Sexta Xplica cuando la presentadora Verónica Sanz ha reflexionado sobre el vídeo del mensaje navideño de Alfonso Rueda, presidente de la Junta de Galicia y candidato a las elecciones del próximo 28 de febrero.

Ante la pregunta de si el PP se estaba contagiando del "clima del insulto de Vox"; Prado ha asegurado que "seguramente el PP quiere librarse de Vox".

Para ello, ha afirmado que los populares están tomando un camino "peligroso", acercándose a sus posiciones ideológicas y políticas. "Esto hace que el abrazo de oso sea cada vez más fuerte", ha reflexionado el escritor.

Siguiendo sobre la línea de Vox, ha sido rotundo sobre lo sucedido con Ortega Smith, quien se ha encarado y ha lanzado una "lata" a la cara de Eduardo Rubiño, diputado de Mas Madrid en el Ayuntamiento de Madrid, con la amnistía de por medio. "Si el precio que había que pagar porque un individuo como Ortega Smith no fuera ministro es la amnistía, empiezo a pensar que la amnistía nos sale barata", ha manifestado.

"Si este señor de verdad tenía posibilidad de ser Ministro del Interior, apaga y vámonos", ha expresado. Le preocupa, según ha contado, que no solo sea el PP que se "contagie" de Vox y de sus discursos, sino que la gente se contagie del "discurso violento" que enarbola la ultraderecha". "Me preocupa que no solamente haya gente que le vote a pesar de estas cosas, sino que haya gente que le vote precisamente por estas cosas, pensarán: mira que tío más machote que le ha tirado una botella", ha concluido.