Un alemán se queja de que "España se ha vuelto cara" y las reacciones se multiplican

El mensaje de un alemán que está viviendo en España ha desatado numerosas reacciones en redes sociales tras quejarse de lo caro que se ha puesto todo en la Península Ibérica.

En el texto, compartido en la red social Reddit, detalló que lleva "unos meses viviendo en España (Málaga) y me sorprende lo caras que se han vuelto las cosas". "Realmente no veo mucha diferencia con respecto a Alemania, de donde soy. Al igual que el alquiler es muy alto, hacer compras y salir a comer también", señaló.

"Me dijeron que esto se debe a que España se abrió a todos los nómadas digitales, etc. Ahora, como todavía tengo un salario alemán, no ha sido gran cosa", razonó.

El protagonista aseguró que está pensando "en que me transfieran a un contrato español (misma empresa) y el salario sería significativamente menor".

"Lo entendería si España fuera mucho más barata en términos de coste de vida, pero este ya no es el caso y la gente aquí gana mucho menos dinero", justificó.

Finalmente, mostró su enfado por la situación que viven los malagueños "que todavía tienen salarios bajos, pero ahora gastos mucho más altos". "Puede que España siga siendo barata en zonas rurales o ciudades pequeñas, pero vivir en Barcelona, Málaga o Madrid ¡el coste de vida es alto!", criticó.

El mensaje se ha hecho muy viral en las últimas horas y algunas personas no han dudado en reaccionar a él: