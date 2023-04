La broma que hace esta tiktoker en un Mercadona lleva más de 1,6 millones de visualizaciones

La usuaria de TikTok @Ladamadeshallortt2.00 ha hecho una broma a las trabajadoras de un Mercadona al hacer que se encontraba una caja de detergente extraño con una sudadera en su interior.

"Me encuentro una sudadera en la caja de un detergente y le preguntamos a la trabajadora", comienza el vídeo. Tras preguntarle a una de las empleadas del supermercado, esta le dice que no es suyo.

La tiktoker le insiste en decirle que se encontraba donde los detergentes. "No lo he visto nunca", sigue diciendo la empleada, que no da crédito del producto que le estaba enseñando la clienta.

La usuaria de hecho le pregunta directamente a la empleada que si olía a detergente: "Huele, ¿a que huele a detergente?". La trabajadora, que no sabía ni qué decir, le contesta que alguien se lo ha tenido que dejar. "Entonces me lo llevo", remata la tiktoker.

En otro vídeo se ve como una de las cajeras alucina completamente cuando la usuaria quiere pasar ese producto por la caja, ya que no sabe de dónde ha salido.