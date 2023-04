La cantante Conchita revela lo que le pasó en una tienda cuando la dependienta supo quién era

La cantante Conchita ha estado en Yo nunca, el programa que el cómico Raúl Massana tiene en Beer Station, uno de los locales de comedia más famosos de Madrid. En ese espacio, la artista ha contado una curiosa anécdota que le pasó en una tienda.

"El otro día me pasó una movida. Fui a un sitio a preguntar una cosa y me trataron, no voy a decir mal pero regulinchi, que me fui pensando 'joder, qué tía más borde", ha empezado relatando.

Ha proseguido contando que tuvo que volver al lugar porque esta dependienta le dio una solución que no servía. Lo llamativo es que otra de las trabajadoras la vio y le dijo "hombre, Conchita" y, en ese momento, la persona que la había tratado mal cambió por completo.

"Vino la otra, la que me había tratado como el culo, y de repente... y eso me jode mucho. Me jode cuando de repente porque eres no sé quién, que ya ves tú ni que fuera yo Beyoncé, que de repente es verdad que la gente te trata raro. Te tratan muy bien y dices trátame igual de mal que antes. Quiero que me trates mal, joder", ha contado entre risas.