Carlos Baute cuenta cómo se sacó el carnet de conducir 

El cantante Carlos Baute ha concedido una entrevista en un coche a Alvaritopf, un creador de contenido que se dedica al mundo del motor. El artista venezolano le ha sorprendido cuando le ha contado cómo se sacó el carnet de conducir en su país natal.

"¿Dónde te sacaste el carné de conducir?", le han preguntado. "No me lo saqué. En Venezuela. Ahí no vale nada", ha respondido.

Sobre cómo es el examen ha señalado que "no existe" y que simplemente pagó 10 dólares y después se lo han convalidado en España.

También ha explicado que él conduce sin problemas ahora por España. Una confesión que ha generado comentarios de todo tipo, muchos de ellos en tono de humor. Los hay que han explicado cuánto vale sacarse el carné de conducir en su país: dicen que en México son 40 dólares y que en Perú es "un poco más caro". Otros comentan que esto que cuenta Baute es de hace años y que ya no es así.

"A los que quieren ir a Venezuela a sacarse el carnet… primero que igual tienen que pagar el viaje, y segundo que el canje lo cancelaron", dice finalmente otro comentario en TikTok, donde el vídeo tiene más de 120.000 reproducciones.