Un comerciante chino explica el misterio de los tarros de Mercadona que intrigaba a muchos en TikTok

El usuario de TikTok @elchinosevillano ha publicado un vídeo respondiendo a varias personas que le han preguntado si en su tienda también venden los tarros de cristal vacíos una vez ya utilizados. Su explicación sobre este tipo de reciclaje se ha vuelto de lo más viral en la red.

Una internauta ha divulgando un vídeo en el que muestra cómo los dueños de un bazar venden los recipientes de cristal tras haberse terminado los alimentos que almacenaba y haber lavado el producto. En este caso, se trata de un bote de pepinillos, y se sabe porque aparece, incluso, la etiqueta.

Muchos curiosos han etiquetado a este tiktoker en el vídeo para que responda si realmente hacen este tipo de cosas. "Las '3 R'. Mentalidad de tiburón", ha señalado, refiriéndose a que ellos "reciclan, reutilizan y revenden".

La explicación ha generado tanta expectación que ha acumulado casi 40.000 'me gusta' y 780.000 reproducciones en la plataforma.

El usuario ha empezado explicando que, como "el recipiente de cada cosa que compras (en un supermercado) también lo estás pagando, porque no solo te quedas con lo de dentro", es una forma de aprovechar los productos que, por lo general, terminarían en la basura.

De hecho, él mismo ha mostrado en el vídeo uno de los tarros que emplea para guardar chuches y ha puesto este ejemplo: "Yo termino de vender estas golosinas y se me queda vacío el bote. en vez de tirarlo a la basura, si alguien lo quiere, lo puedo poner a la venta. Que me lo compren o no es otra cuestión".

"Mentalidad de tiburón", ha concluido, haciendo referencia a las '3 R': "Reciclar, reutilizar y revender". No obstante, y aunque nadie le ha quitado la razón, sí han señalado que, en este ejemplo concreto, los dueños del bazar podrían haber quitado de los tarros la etiqueta de pepinillos.