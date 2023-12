Un norteamericano dice que España es un país "improductivo" y se lleva la respuesta del siglo 

Un usuario de X, anteriormente Twitter, ha conquistado a más de 9.000 personas —todas las que han dado 'me gusta'— con la réplica que ha dado a un norteamericano que se metía con otra persona que alababa el estilo de vida español y europeo.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

Todo empieza con el vídeo de un hombre que se graba diciendo lo que le dice a sus familiares cuando le preguntan por qué no se vuelve a Estados Unidos ya que en España "es imposible ganar tanto como se gana aquí en Estados Unidos".

Ahí, él responde que prefiere tomarse un vermú a la una del mediodía, disfrutar de un buen almuerzo por 20 euros, poder ir andando a cualquier lado y no tener que hacer dos horas de coche para ir a cualquier lado o pagar por un cocktail 17 dólares.

Este mensaje lo ha publicado un usuario que no tiene nada que ver con el que habla en el vídeo y ha dicho: "Imagínense dejar Estados Unidos para vivir un estilo de vida europeo improductivo en España".

Lo que esta persona no esperaba era que otro usuario de la red social de Elon Musk respondiese de esta forma tan breve, clara y rotunda: "Sorry, I don't speak tiroteo escolar, muerte por fentanilo and arruinado por facturas médicas".

Esta réplica ha alcanzado ya a más de 350.000 personas y suma más de 9.000 'me gusta' y más de 200 guardados, además, cuenta con miles de compartidos y decenas de respuestas.