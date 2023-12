Una española que vive en Finlandia cuenta algo que allí es normal y que en España es hasta de mala educación

La tiktoker @anaaconrado, una española que suele contar sus andanzas por Finlandia, ha contado una curiosidad sobre el país que quizá muy poca gente conozca. "Esto que os voy a explicar yo no os puedo asegurar que sea 100% verídico porque no lo he hablado con mucha gente, sólo lo cuento a partir de mi experiencia y de las cosas que yo he podido ver", ha comentado.

Y ha lanzado la bomba: "Creo que aquí los eructos no están mal vistos". Ha añadido que ha estado en situaciones en las que una persona se ha tirado un eructo en público y no ha pasado nada.

La primera vez pasó en su primera semana viviendo allí: "Yo no sabía si era porque no pasaba nada o era para no hacerle sentir incómodo". Después le pasó con un niño al que le regañó por ello.

Cuál fue su sorpresa cuando ese niño se sorprendió de que ella le regañase por el eructo. Ahí lo habló con gente de allí para saber si era algo normal de ese país pero le dijeron que no, que era mejor hacerlo en casa.

Para acabar ha explicado que ha vivido numerosas situaciones en las que un finlandés ha ido eructando en sitios públicos sin que nadie se lo tomase a mal o ese gesto diese que hablar entre el resto de personas presentes.