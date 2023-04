La conversación que ha tenido con un cliente y que ha cabreado a medio TikTok: no es para menos

El vídeo de @luu_sia lleva dos días dando vueltas por las redes sociales, tanto por las críticas contra el cliente del restaurante del que son dueños sus padres como por las palabras de esta usuaria de TikTok que ha dado una lección de humildad a muchos.

"De periodista a camarera. Ya me fastidiaría estudiar una carrera para acabar (trabajando-ayudando) en el bar de tus padres (...) Es que como si estudio medicina y estoy de barrendero", han sido las declaraciones que han hecho enfadar a muchos en la red.

La propia internauta, que ha querido contar y opinar sobre lo que le ha sucedido, ha terminado hablando de no perder nunca "la humildad", conmocionando así a medio TikTok.

De hecho, el vídeo ha recopilado desde su publicación más de 14.000 'me gusta' y cerca de 270.000 reproducciones en la plataforma.

@luu_sia Que nunca os hagan sentir que no sois suficientes o que lo estáis haciendo mal, porque creedme que cualquier trabajo del mundo merece la pena ❤️‍🩹 ♬ Love Is Gone Slandeeer - EL Locco

"Hace dos semanas cogí mis cosas de Madrid para volverme al pueblo, estar con mi familia, cerca de ellos, teletrabajar y poder ayudar a mis padres en el restaurante", ha empezado relatando la internauta.

"Estaba poniendo dos cafés y ha entrado un señor que me ha preguntado por qué no estaba en Madrid", ha explicado, a lo que ella respondió, como bien ha señalado al principio del vídeo, que quería echarle una mano a su familia.

Y aquí es donde ha empezado la desagradable conversación: "De periodista a camarera. Ya me fastidiaría estudiar una carrera para acabar en el bar de tus padres (...) Es que como si estudio medicina y estoy de barrendero".

La tiktoker, que ha explicado que en un principio no quiso "seguirle el juego", finalmente le contestó así de tajante: "¿Y qué pasa? ¿No son los trabajos iguales? ¿No te pagan los dos? (...) Tanta falta hace un médico como un barrendero".

Asimismo, ha admitido que lo primero que pensó fue "reírse en su cara, porque quien dice eso no tiene capacidad ninguna para asimilar de lo que está hablando y porque una persona que compara trabajos no te va a soltar nada bueno", ha opinado.

Para terminar, ha querido lanzar un emotivo mensaje: "Mis padres me han pagado la carrera y me han ayudado en todo, y yo lo seguiré haciendo todo lo que pueda y más. Da igual lo que hagas, la humildad es lo que no hay que perder. (...) Da igual lo que seáis o lo que tengáis. Todos somos lo mismo, somos personas, y hay que tener humildad y humanidad".