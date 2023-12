Cristina Pardo habla en estos inequívocos términos sobre la princesa Leonor

En Más Vale Tarde han analizado una de las últimas imágenes de la princesa Leonor. La heredera al trono de España está en la Escuela Militar del Pirineo aragonés haciendo maniobras militares para prepararse para condiciones invernales, según ha informado la Casa Real, que ha sido quien ha distribuido las imágenes.

Tanto Cristina Pardo como Iñaki López han comentado la escena. Ha sido la periodista la más tajante a la hora de valorar de forma positiva el papel de la hija mayor de los reyes de España.

"No hemos hecho notar que ella lleva su propio equipo como dicen tantos informativos, ¿verdad? Afortunadamente no hay ningún ujier que le llevase su equipo de combate. Ella sola", ha dicho irónico López.

Después ha tomado partido Pardo, que ha dicho que a ella no le sale meterse con la princesa Leonor: "Ella ha nacido en esa familia como podía haber nacido en tu casa. A mí meterme con ella no me sale. A lo mejor me saldrá en algún momento".

"Cuando termines el desahogo yo sigo y presento", ha zanjado Pardo ante los comentarios mordaces de su compañero.