Critican a una china panameña en un restaurante pensando que no los entiende y su reacción es BRUTAL

La usuaria de TikTok @carofoodnculture, que se define a sí misma como china panameña que vive en los Países Bajos, ha contado lo que le sucedió cuando fue a comer a un restaurante chino y un grupo de latinos se sentaron en la esa de al lado.

"Hablaron de mí en español sin saber que yo también hablo español", dice la mujer, que empieza su relato: "Estábamos en un restaurante chino mi familia y yo y la mesa de al lado eran latinos. Entonces estábamos sentados viendo el menú, a ver qué pedíamos de comer".

"Entonces uno de ellos dice: 'Vamos a ver qué pide la mesa de al lado'. Esto todo en español y yo entendiendo todo y yo me hacía la loca, como que no entendía español. Entonces decían: 'Sí, vamos a ver qué pide la mesa de al lado, no sabemos qué estamos leyendo", prosigue.

"Y de repente uno dice: 'Vamos a ver qué pide la china'. Me señalaba a mí. Y decían: 'Mira cómo viene vestida, no sé qué'. Haciendo comentarios de mí. Y de repente yo me vuelvo y les digo: 'Miren, todo en el menú está muy bueno y les entiendo todo lo que están diciendo", cuenta, antes de asegurar que su reacción fue como si hubiesen visto a un fantasma.

"Casi le da un infarto cuando le hable en español 😂😂😂", dice en respuesta a otros usuarios. Y remata: "Siiii para que aprenden a no hablar mal de nadie 😂😂".