Cuenta lo que le pasó al irse a vivir a Finlandia y destroza el mito con ese país: "Todo era falso"

La usuaria de TikTok @caroxelmundo, una argentina que vive en Finlandia, ha publicado un vídeo en el que rompe con todo el mito que rodea a aquel país, igual que a otros como Noruega y Suecia, al contar lo que le pasó cuando emigró allí.

La mujer relata su experiencia para celebrar su quinto aniversario viviendo en Finlandia y dice que su primer año allí fue "el más miserable" de toda su vida. Recuerda que estaba convencida de lo que le habían dicho, que es que los finlandeses son "super honestos y no mienten nunca".

"Pues en mi primer trabajo me contrataron estafadores que no querían hacerme visa ni pagarme el sueldo. Cuando querían pagarme, intentaban pagarme menos. Cambié de trabajo tres veces durante mi primer año. Los primeros tres trabajos fueron uno peor que el otro", admite.

"De hecho, me echaron de todos además de que me pagaron muy poco. Estuve casi dos meses desempleada", recuerda antes de subrayar que dos años después todo había cambiado y se pudo comprar ya un piso y se estabilizó "económicamente y emocionalmente".

De hecho, ahora trabaja en una multinacional finlandesa. Pero insiste en que tuvo que dedicar "mucho esfuerzo y tiempo": "Y sobre todo meterle para delante sin saber dónde estaba yendo. No es fácil".

En el comentario al vídeo, @caroxelmundo repite que "emigrar no es fácil" y avisa de que "aunque nos preparemos leyendo y buscando información sobre otro país nada nos garantiza que la información es de buena fuente".

"¡Llegué sabiendo MUCHO de Finlandia, pero todo era falso! Es difícil desaprender lo aprendido, por eso me puse a estudiar sobre la geografía, historia, cultura y problemáticas sociales del país", prosigue antes de alerta de que "está lleno de mitos".

"Pero muy pocos contamos cómo es el día a día viviendo acá, las políticas, las oportunidades, cómo encontrar trabajo siendo extranjero, cuánto es un salario digno y demás", explica.

Para poder llegar a estabilizarse, la usuaria señala que tuvo que "dar y buscar siempre lo mejor, moverse rápido de un lugar que no te cierra, hablar con locales, tener cuidado en quién uno confía y a quién uno se acerca, investigar el mercado laboral, hacer networking, cuidar los gastos, cuidar la salud mental y física, calcular cada paso para cometer la menor cantidad de errores posibles".

Y finaliza: "Emigré y me fue muy muy muy mal hasta que me fue muy muy muy bien. Hay que encontrarle la cuenta y darle para adelante, no solo con nuestras decisiones, sino con lo que la vida trae y con las colas que suele meter el diablo".