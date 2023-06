Cuenta lo que le pasó cuando una señora se sentó en su butaca en el cine: el giro final es de Oscar

El usuario de TikTok @daveparc ha provocado la sorpresa en esa red social al relatar lo que le ocurrió cuando fue al estreno de la última película de Harry Potter.

En un vídeo que han visto ya más de 300.000 personas en apenas un día, el usuario relata que iba a sentarse en su butaca en el cine cuando vio que ya había alguien sentado allí.

"Me acerqué y le dije: 'perdona, ésta es mi butaca'. A lo que la mujer que estaba sentada allí me contestó: 'Nooo, esta es mi butaca'. Yo llegaba tarde porque había tardado mil años en comprar mi cubo de palomitas gigante, las luces ya estaban apagándose y la película empezando", relata.

"En ese momento, una señora de dos filas más arriba me gritó para que me apartase porque estaba allí de pie tapando parte de la pantalla y el cine entero le hizo: shhh. Yo me fui hacia el pasillo para no molestar e intentando no tirar el cubo de palomitas al suelo conseguí sacar mi ticket y revisar el número y la fila", prosigue.

Así, señala, pudo comprobar que efectivamente ese era su sitio. Dice que lo primero que le vino a la cabeza fue sentarse en otra butaca, pero el cine estaba lleno: "Así que, agachado, me acerqué de nuevo a la mujer, le enseñé el ticket y le dije: 'Creo que te has equivocado, éste es mi sitio'. A lo que la mujer me dijo: 'Me da igual".

"En ese momento mi rabia era tal que pensé en agarrarla y tirar de ella hasta sacarla de mi sitio, pero luego lo pensé mejor y salí de la sala en busca de un acomodador para que la echaran. Y al volver con el acomodador se dio lugar una de las escenas más locas que he vivido yo en un cine", rememora.

"Aquella mujer se agarró hasta con las uñas a la butaca mientras gritaba y me insultaba a mí y al acomodador, el cine pidiendo silencio y cuando al final entre dos acomodadores consiguieron sacarla del sitio tuvo que pasar por mi lado. Le dio un manotazo a mis palomitas y en fin pude ver como el 40% de la peli sin mis palomitas de nueve euros", finaliza el usuario.