Esta llamada de una oyente a Àngels Barceló arrasa en Twitter: imposible oírlo sin emocionarse

La llamada que una oyente hizo hace unas semanas al programa de la Cadena Ser Hoy por hoy, que presenta Àngels Barceló, está arrasando ahora en Twitter, donde está emocionando a miles de personas.

Maria Cruz, desde Salamanca, llamó a la radio para dedicarle la canción Senza Fine a su marido. Pero lo que ha conmocionado a muchos en Twitter es la historia de amor que relató la oyente.

"Hace 60 años que nos conocimos y él está perdiéndose en su memoria. Pero el tiempo que hemos compartido de recuerdos ahora, de hacerle vivir otra vez cosas, nos ha dado para volvernos a amar. Le amo", dijo la mujer.

"¿Esta canción qué significa para vosotros?", quiso saber Barceló. La oyente, emocionada, respondió: "Figúrate. Nuestro amor sin fin. Así".

La mujer explicó que su marido, Luis Antonio López, está en una residencia desde hace año y medio.

"Tiene 85 y yo tengo 76. Y nos amamos. Nos damos la mano, nos miramos a los ojos y, aunque no me habla, me sonríe", celebró.

El momento ha dado lugar a reacciones como estas ahora en Twitter: