Cuenta qué pasa en Corea si tienes problemas de ruidos con el vecino: poca broma

La usuaria de TikTok @aidavert, una española que vive en Seúl, la capital de Corea del Sur, ha explicado la fascinante experiencia que tuvo con la Policía cuando tuvo que recurrir a ella por culpa de un vecino ruidoso.

La usuaria cuenta que su vecino no le deja dormir y que los problemas empezaron hace unas semanas, que es cuando él se mudó al edificio. Dice que "entró por todo lo alto, un sábado a las 6.00 haciendo ruido" y "hace una semana se puso a practicar su rap durante dos horas y media".

Y destaca que no era a una hora normal, sino desde las 2.00 de la madrugada hasta las 4.00: "Estaba que ya no sabía dónde meterme, tenía la cabeza como un bombo. Me iba a estallar".

Dice que pidió ayuda a la madre de su novio, que le envió un texto que enseñó al portero del edificio, que a su vez llamó a la Policía: "Desde que llamó hasta que vinieron tardaron como tres minutos. Yo no supe si hablaron con él o no, el caso es que este señor ha vuelto a hacer de las suyas".

Dice que desde las 12.00 hasta las 6.00 estuvo haciendo ruidos, así que volvió a escribir a la Policía un SMS. "Porque me enteré que puedes hacer eso para que no se escuche mi llamada y este señor no sepa quién es la persona que está llamando. Diciendo: llevo dos noches que no puedo dormir", relata.

Lo que ocurrió luego le dejó anonadada: dice que la Policía llamó a la puerta del vecino solo tres minutos después de que ella mandara el mensaje: "¿Por un mensaje diciendo que hay ruido la Policía tarda tres minutos? Increíble, no tengo palabras con la eficacia", zanja maravillada la usuaria.