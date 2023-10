Cuenta la razón por la que no le gusta nada trabajar con españoles: muchos lo confirman

Cada país es un mundo: en cada lugar hay unas costumbres y unas formas de ser que hacen que todo, incluido el aspecto laboral, cambie de forma radical de unos lugares a otros.

La usuaria de TikTok @vivimontoyaruiz, que ha trabajado en 10 multinacionales con con personas de 100 países distintos, ha dejado constancia de eso y ha hecho un ranking de los tres países con los más y con los que menos le gusta trabajar.

En el primer puesto están los alemanes, de los que dice que son "claros, concisos, al grano": "Programan reuniones de 30 minutos y en cinco resolvíamos todo y se acaba la reunión".

La medalla de plata es para los finlandeses, "muy claros, serios, concretos y muy amables": "No se puede generalizar, pero mi experiencia fue muy buena". Y el bronce para los italianos, de los que dice que "iban al grano" y tenían "un justo equilibrio".

En el lado positivo, la usuaria dice que no le enloquece trabajar con ingleses porque le han parecido "bastante prepotentes en su comunicación": "Las personas con las que tuve contacto de Inglaterra durante cinco años... no me fue muy bien".

Y en la clasificación negativa mete también a España: "Mismo idioma, pero culturas completamente distintas. Es una afirmación basada en mi experiencia. Existe un rechazo y discriminación natural de parte de ciertas personas españolas con los latinoamericanos y se aprovechan de la amabilidad, de la ternura, fraternidad que solemos crear en un ambiente laboral".

"Se aprovechan de eso e intentan usarlo a su favor para que trabajes más para ellos, para que hagas más", se lamenta antes de zanjar: "Algunas personas siguen en la época de la colonización".

Y el peor país para trabajar, según ella, es Francia: "Con los que trabajé no me fue bien con ninguno, complicados, difíciles de tratar, quejándose de todas las normas, sistemas, de todo".

"A nivel laboral era sumamente trabajar con esas personas particulares, no estoy diciendo que todos los franceses son así, pero con los que me encontré, unos 50, con todos me fue mal", afirma.

En los comentarios a esa publicación, numerosos usuarios aseguran que su experiencia trabajando con españoles también fue mala. "Los que migraron a España saben de lo qué habla ella", dice uno.

Otro añade: "Soy española viviendo en Países Bajos y siempre digo que jamás volvería a trabajar en empresa española o francesa 😂". Y uno más: "Confirmo Francia y España

No sé diga una francesa viviendo en España hace 20 maños, es un combo mortal 💀💀💀".