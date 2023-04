Deja a su abuela en 'shock' con la broma que le gasta

La usuaria de Tik Tok @laabumagda está arrasando en Tik Tok tras compartir la broma que le ha hecho a su abuela. La joven, que lleva la cuenta dedicada a su abuela, le ha dicho que era vegana.

Tras ir a comer a casa de su abuela, esta le ha preguntado si quería callos. "Me volví vegetariana y no como carne, ¿no me puedes hacer unas patatas o una lechuga?", le ha preguntado, mientras veía la cara de susto de su abuela.

"Come mierda, carallo. Dice que le haga lechuga y no tengo lechuga, ¿cómo que no come carne ni callos?", ha saltado la mujer, que no salía de su asombro. "La empanada tampoco la puede tomar", le han dicho, generando todavía más sorpresa en la anciana.

"¿Y ahora que le hago de comer?", ha insistido en preguntar. De nuevo, la iban acortando más las posibilidades, ya que le han dicho que huevos tampoco puede tomar porque no come nada que venga de los animales.

La abuela, que no ha sabido reaccionar a la noticia, le ha preguntado desde cuándo era vegana, ya que el día anterior había comido chipirones. "Eso fue ayer, lo que cambié de chip porque me he dado cuenta que tienen que matar a los animales para comerlos, pero no me puedes dejar sin comer", le ha respondido su nieta.

Finalmente, la abuela le ha dicho que puede comer "todos los bordes de la empanada".