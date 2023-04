Le gasta una broma a su abuela yendo en el ascensor y su reacción es completamente inesperada

Gastar una broma a un familiar o amigo y subirla a Tik Tok es algo que está muy de moda. En los últimos meses se han multiplicado las publicaciones de este estilo, ya que además la mayoría acostumbran a hacerse viral.

Las bromas las hay de todo tipo. Desde llamadas telefónicas en las que entre otras cosas se imita a Pablo Motos dando los 3.000 euros de la tarjeta de El Hormiguero hasta sucesos paranormales o, como en este caso, más clásicas, pero igual de efectivas.

El usuario de Tik Tok @layayamaricarmen lo lleva un nieto en el que comparte distintas situaciones de su abuela. Ahora, ha publicado un vídeo en el que ha difundido la llamativa reacción de la anciana después de gastarle una broma mientras subían en el ascensor.

Además de abuela y nieto, también iba la madre del joven. Cuando estaban tranquilos, el pequeño de las tres generaciones decidió tocar la alarma de emergencia y provocó un histórico enfado de la anciana.

"No puedo contigo. El día que a mí me pase algo no me van a hacer ni puto caso. 30 años que tienes gilipollas de mierda. Esto es muy serio y vas a llorar toda tu puta vida si me pasara algo y no me escucharan", le dice visiblemente enfadada.

El vídeo, que lleva menos de un día en la red, ya ha superado los 2,1 millones de reproducciones en la red social.