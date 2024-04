Deja una sosegada réplica a quien dice que se le hace menos caso a San Isidro que a la Feria de Sevilla

Europa Press via Getty Images

La Feria de Sevilla es uno de los temas del momento en todas las redes sociales. TikTok, X e Instagram se han llenado de vídeos de todo tipo sobre uno de los acontecimientos más concurridos y llenos de influencers del año.

En TikTok, una joven ha publicado un vídeo en el que dice que tiene un poco de envidia del bombo que se le da a la Feria de Sevilla en comparación con San Isidro, las fiestas patronales de Madrid.

NUEVA APP EL HUFFPOST Sigue todo lo que te interesa. Descárgate la app. DESCARGAR YA

"Tenemos una fiesta que se llama San Isidro a la cual nadie le hace caso, es que además, me voy a incluir", dice en el vídeo. A esto ha respondido otro usuario de forma sosegada explicando por qué a San Isidro sí va gente aunque mucha gente piense que no.

"Como cualquier fiesta regional no está hecha para que vengan turistas y como objeto de consumo. Son fiestas populares en las que la gente se reúne y se divierte", ha empezado diciendo.

Ha añadido que le da rabia la comparación con la Feria de Abril y ha señalado que le parece erróneo pensar que San Isidro debe ser igual que la fiesta sevillana: "Si quieres reivindicar San Isidro que sea por amor a Madrid no porque otros tengan algo que este año el anterior se haya hecho viral en TikTok".

A los que dicen que no se le da importancia a San Isidro también tiene algo que decirles: "No le darás importancia tú porque año tras año vas a Vistillas, a la Pradera, a las Siete Tetas, a cualquier recinto en el que Ayuntamiento haya organizado algo, por muy cutre que sea, y está petado", ha comentado.

Sobre los trajes, porque también se ha comparado el traje de chulapa con el de gitana, ha afirmado: "Quién eres tú para decir que hay que actualizar el traje de chulapa o chulapa. No te has vestido en tu vida y ya estás pidiendo una actualización. No tienes ni idea de San Isidro y de sus orígenes".

Por último ha dicho que San Isidro "tiene unos valores" que se pueden resumir en que "Madrid es el pueblo de todos" en referencia a que mucha gente ha tenido que venir de otros lugares de España a trabajar.

Ha puesto de manifiesto que en Madrid, al contrario que en Sevilla, no hay sitios privados donde no se puede entrar y todos los espacios son públicos: "Lo único que van a conseguir es que nuestras fiestas, que tienen una base popular, acaben siendo fiestas clasistas en las que si tienes dinero entras a un sitio y si no tienes dinero te vas a otro".