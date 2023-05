Desata una guerra en su piso al colgar este cartel: le responden con el WhatsApp que ella ya esperaba

Rocío, una joven usuaria de Twitter (@Rooxsann_), ha compartido el cartel que colgó en su piso para recriminar la actitud que tienen dos de sus compañeras de piso a la hora de limpiar las zonas comunes.

Ella se quejó abiertamente con un mensaje donde no se ahorra ni una palabra y donde muestra el enfado que tiene tanto ella como Laura, la cuarta compañera de piso: "Llevamos limpiando durante semanas solo nosotras dos. Y no me vale 'no estoy en el piso' como excusa porque en el salón tendemos todas. A ver si vamos dejando de hacernos las locas porque parece o una de dos, que sois unas cerdas o que nos tomáis por gilipollas".

La joven añadió que pasa de limpiar más porque hace 42 horas semanales y aun así le da tiempo a estudiar y limpiar. "A buenas por WhatsApp no funciona, a ver si así lo veis todos los días hasta que limpiéis, que estoy harta de recoger tazas, cenizas, platos, zapatillas, etc que no son mías", afirmó.

Rocío remató el texto asegurando que se están haciendo las locas y reconoció que eso incluso le está generando rechazo porque le parece "de cachondeo la situación".

"He decidido pasar yo también de limpiar, como vosotras dos, a ver si os gusta vivir rodeadas de mierda. Porque en casa cuatro putos meses no habéis limpiado más de dos veces. Un poquito de por favor, que lleva esto desde el miércoles 4 y ninguna ha movido el puto culo", concluyó la joven.

Además, colgó también un planning para la semana del 15 al 21 de mayo en la que se informaba que había que limpiar el salón, el pasillo y el horno. Sin embargo, solo ella y Laura se habían apuntado a realizar dos tareas quedando por asignarse el salón.

Este cartel, que se hizo viral al momento en redes sociales, tuvo sus consecuencias en el piso, aunque de la forma que habría deseado Rocío. La respuesta que le dio una de sus compañeras de piso fue la que ya anticipaba: envió un mensaje por WhatsApp en el que decía que estaba un día a la semana en casa.

Para zanjar la historia y demostrar que no se lo había inventado, ella ha publicado varias de las recriminaciones que había hecho por WhatsApp a sus compañeras y de las que no había obtenido respuestas.

En una, por ejemplo, se quejaba de que tuvieran la nevera a menos 4 grados, en otra que guardaran los platos sucios en el armario como si estuvieran limpios o que no recogieran las cenizas y el resto de las colillas de tabaco.