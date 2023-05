Fue bonito mientras duró: un profesor les da la enhorabuena al corregir un trabajo y pasa esto   

"Me hace tanta gracia...", ha lamentado con tono irónico el usuario de Twitter @perahater cuando ha visto el mensaje que le ha puesto uno de sus profesores al corregir un trabajo grupal y la nota final del mismo.

Según ha dado a entender el internauta, a pesar de haberles dado la "enhorabuena" y haber constatado que es un ejercicio "muy elaborado y con buenas ideas", finalmente han suspendido.

La gente no da crédito en Twitter y muchos han querido conocer el contexto del trabajo, más allá de lo relatado en un primer momento por el internauta. Es por eso que el tuit ha generado cerca de 3.500 'me gusta' y más de 380 retuits.

"Me hace tanta gracia este mensaje... Resume un poco la universidad", ha escrito sarcásticamente el usuario, ya que no entiende la relación entre el halago y el suspenso.

Y así ha calificado la docente el trabajo, siempre y cuando la nota máxima fuera un 10: "Buenas tardes. He corregido vuestro trabajo. ¡Enhorabuena! Me parece muy elaborado y con buenas ideas. Os he puesto un 4. Un saludo".

Muchos jóvenes se han sentido identificados con la publicación de este universitario y han compartido el tuit haciendo referencia a sus propios profesores y asignaturas, por lo que cabe pensar que la situación no queda tan lejos de la realidad.