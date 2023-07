Una extranjera cuenta su primera cita con un español y revela lo que más le sorprendió (y enfadó)

La usuaria de Tik Tok @malejandraec, una latina residente desde hace unos meses en Madrid, compartió en su perfil de esta red social la primera cita con tuvo con un español y el detalle que más le llamó la atención.

"Yo no había salido nunca con un español, tenía ese miedo porque me dijeron bastante que los españoles son ese tipo de hombres que te hacen pagar la cuenta, no estoy de acuerdo con eso pero me dije que iba a ir preparada. Me lo habían dicho mis amigas", comienza diciendo, contando que conoció a su cita por una aplicación.

Ella estaba en un bar con unas amigas al que después llegó él. Ella se había pedido un agua, mientras que él se tomó una cerveza, según relata. Entonces, cuando fueron a pedir una segunda ronda el local ya cerraba, así que le trajeron la cuenta y llegó el momento de pagar.

"Cuando llega la cuenta yo me decía que no me haría pagar porque solo me había pedido un agua, él una cerveza, pero al final sí que me hizo pagar el agua", reconoce, contando que propuso dividir la cuenta. "Me quería morir que un hombre tan guapo sea tan miserable en esta vida", prosigue.

Además, la joven da su opinión: "No estoy de acuerdo con eso, pero en ese momento solo vivía el presente".

Después fueron a otro lugar diferente porque había buen feeling. "Ahí también pagamos mitad y mitad, aunque hubo en otro local que me cobraron más y eso tampoco lo entendí", sentencia.

Finalmente, informa que acabaron besándose, aunque después se fue cada uno para su casa y no le volvió a contestar a sus mensajes.