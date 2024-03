Descubre que puede ver en Google Maps cómo ha cambiado su calle y se lleva una sorpresa de las que no se olvidan

Google Maps se ha convertido en una de las herramientas más usadas a la hora de tratar de llegar a una dirección, por muy lejos que esté. Aunque no es infalible, con su herramienta Street view, muchos pueden ubicarse fácilmente desde su teléfono móvil.

Una de las tantas posibilidades con la que cuenta la plataforma es la de comprobar cómo ha ido cambiando todo año tras año en un lugar concreto, ya sea una avenida importante o la calle en la que uno reside.

Precisamente, eso es lo que ha querido ver el usuario de X @matiasoberlin con la transformación que ha ido teniendo su casa y la sorpresa que se ha acabado llevando es de las que no se olvida nunca.

"Ayer descubrí que el Google Maps permite recorrer las calles y observar cómo fueron cambiando con los años", ha indicado en la primera parte de su mensaje en la red social.

Pero lo realmente llamativo es que, aunque Google Maps pixela las caras de los viandantes, el usuario ha podido dar con una escena captada por la compañía tecnológica en la que aparece su padre.

"Me puse a mirar la cuadra de casa y me encontré con una imagen que me arrancó lágrimas de los ojos: el de la foto es mi viejo (mi padre), que falleció hace casi 9 años", ha asegurado, junto a una captura de julio de 2014.

