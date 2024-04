Desvela "la mentira más grande" que le habían contado sobre España antes de venir

El usuario conocido en TikTok como @hqroldarias5 ha hablado sobre la que cree que es "la mentira más grande" que le dicen a los colombianos sobre España, destripándola y contando cuál es la verdad.

"La mentira más grande que me metieron de España ni siquiera fue que iba a ser rico a los dos años, ni que al año iba a comprar casa en Colombia", ha expresado al inicio del vídeo, que cuenta con 126.000 visualizaciones y más de 5.000 'me gusta'.

La mentira más grande y que, además, le ha dolido es que en España por ser latino iba a hacer amistades e iba a ligar "muchísimo". "Llevo todavía dos años en España y no tengo ninguna amistad española", ha expresado el colombiano.

"No me vengan diciendo que con solo hablar bastará, no", ha rematado. Sus palabras han generado más de 600 comentarios con diversas opiniones. "Llevo dos años y no se giran ni a mirar", expresó la usuaria Claudia Lorena con ironía.