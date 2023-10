Una escena de Aitana en su concierto da que hablar en prensa y ella dice que pasó realmente

Aitana Ocaña lleva unas semanas siendo noticia por los comentarios que ha recibido de parte de algunas personas a cuenta de las coreografías de sus conciertos, que algunas personas han considerado algo subidos de tono para su público infantil.

De hecho, la presentadora Patricia Pardo, de Telecinco, llegó a decir que a ella no le gustaría que su hija de cinco años "reprodujese ese tipo de bailes en la alfombra de mi casa".

Ahora, la cantante ha respondido a un medio de comunicación donde se podía leer que se había derrumbado en pleno concierto a cuenta de estas críticas. Unas críticas que en un principio salieron de una cuenta parodia y que provocaron un efecto bola de nieve en Twitter.

"No la verdad que no, mi estado emocional ahí es por una canción de mi setlist que me da esa emoción cuando la canto. Nada que ver con lo otro, lo otro todo bien escrito la cantante a un titular que decía Aitana se derrumba en su último concierto tras las críticas recibidas por sus coreografías.

Pero no todo han sido comentarios negativos, Ramoncín salió en defensa de Aitana en Más Vale Tarde y dijo: "En el tema de la música es alucinante lo que está pasando. Entre otras cosas porque mientras que se están preocupando de un tipo de canciones en un tipo de textos que cuentan historias y no se preocupan de lo que dicen algunos en esta nueva moda del reguetón".