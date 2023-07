Dos chicas se están grabando un vídeo y lo que les ocurre es vergonzoso: en pleno 2023

La usuaria de TikTok @pauidiazz ha provocado una gran indignación tanto en esa red social como en Twitter tras subir un vídeo en el que se muestra lo que le pasó en Alicante cuando se estaba grabando un vídeo con otra chica.

En un momento dado, una mujer desde una ventana les dice: "¿Pero qué hacéis ahí?". "Fotos", responden ellas. "¿Fotos? ¿Fotos o vídeo?", pregunta la vecina evidentemente molesta.

"Bueno, es un vídeo para luego sacar fotos", responden ellas. Pero la mujer insiste: "¿Para qué? ¿Para subirlo a qué? Haciendo... magreándoos delante de todo el mundo. ¡Venga tira ya de aquí!".

"Pero son vídeos para hacer fotos", intenta razonar la joven. Pero la mujer sigue a lo suyo: "Venga venga va, Por favor. ¡Tira hombre! ¡Se lo mandas a tu madre!".

Y la chica responde: "Pues sí. Y más educación que tú tiene. ¡Maleducada!". La usuaria ha subido el vídeo junto al mensaje: "No me salía decirle nada porque no me lo esperaba, es una vergüenza que sigan pasando estas cosas en 2023".

"Os tendríais que haber quedado , si le molestias que llame ella a la policía a ver qué le dicen! Un besito chicas , sois monísimas! 🥰", ha dicho una usuaria. Otra añade: "Lo siento mucho chicas. Situaciones así nos hacen sentir muy vulnerables… Que nada nos haga dejar de querernos en público!".