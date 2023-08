Dos estadounidenses prueban cuatro comidas españolas y no pueden ser más transparentes 

Al hablar de viajar, no solo nos referimos a visitar lugares, zonas históricas o disfrutar de los atardeceres del lugar, sino que se trata de una oportunidad de oro para degustar y empaparnos de la cultura gastronómica del sitio al que nos trasladamos.

Muchas veces, esa experiencia puede no ser tan positiva por diversos motivos: que no te gusten las prácticas culinarias del lugar, que seas alérgico a determinados productos muy habituales en las cocinas de ese lugar o cualquier otro aspecto que no te permita disfrutar de una experiencia completa durante el viaje.

Pero este no ha sido el caso de unos estadounidenses que, en su viaje a España, han probado algunas de las comidas típicas y que mejor valoración tienen en general tanto por los españoles como por los visitantes, y el resultado deja a la cocina española en un muy buen lugar.

En las imágenes, publicadas por la cuenta de Tiktok @cxr.men, los anfitriones les dieron a probar algunos de los manjares españoles por excelencia: Chopitos, 'pantumaca' (pan amb tomaque) lacón y surtido de ibéricos, unos platos ante los que los americanos no pudieron resistirse y reconocieron el buen gusto español.

"¿Por qué no tenemos esto en Estados Unidos? o "Amamos España", o semblantes que indicaban un gran placer, fueron algunas de las reacciones con las que esta pareja norteamericana dio su aprobación a los platos que estaban degustando. Por todo ello se puede asegurar que se fueron bastantes contentos.