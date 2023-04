La dueña de un restaurante cuenta el racismo que sufrió uno de sus camareros: tiene mucha tela

La usuaria de TikTok @kampanilla95, dueña de un restaurante en Lleida, ha publicado un vídeo relatando el racismo que sufrió uno de sus camareros por ser negro.

Y es que los comentarios de un cliente contra el mencionado trabajador tienen mucha tela. "Tráeme la carta en español que todos estos de aquí han venido en avión y tú has venido en patera", ha empezado a contar la hostelera.

Los internautas de TikTok, además de manifestar su enfado contra el susodicho, han opinado sobre la contestación que ellos como jefes le hubiese dado. Por eso, el vídeo ha recopilado una multitud de comentarios, 5.800 'me gusta' y cerca de 150.000 reproducciones.

"Hace casi dos años que tenemos el restaurante en Lleida. Y, os lo digo de verdad, desde hace un mes no he visto tanta mente retrógrada. No sé si está contaminado el aire, la vacuna...", ha empezado diciendo de manera jocosa.

A continuación, ha relatado el racismo que vivió uno de sus empleados: "Nuestro camarero Fernando es un colombiano de color chocolate. Guapísimo el tío. Llega a la mesa, pone las cartas y un hombre le dice 'tráeme la carta en español que todos estos de aquí han venido en avión y tú has venido en patera'".

Pero es no fue todo, porque también le dio la vuelta al mantel porque este era negro y quería que fuese blanco. Cuando llegó la hora de los cafés, volvió a decir que él no tomaba de eso porque no bebía nada negro.

La hostelera ha contado que, ya con el primer comentario, quiso acercarse a la mesa para comunicarle que en el restaurante no se iban a tolerar esas "faltas de respeto". No obstante, el joven camarero insistió en que no lo hiciera porque a él no le afectaba.

Por su parte, muchos han mencionado el "derecho de admisión" para haber echar al cliente. En su mayoría, por no decir todos, los usuarios han denunciado públicamente los hechos.