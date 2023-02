Echenique, en medio de la polémica con Belarra, hace una íntima confesión y deja un mensaje que retumba

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha reconocido en una entrevista publicada este domingo en El País que él no lleva calzoncillos en su día a día. Lo ha hecho escasos días después de que la líder de la formación morada, Ione Belarra, tuviera que defenderse de críticas por aparecer en un acto sin sujetador.

Al ser preguntado por la talla de ropa que usa, Echenique ha contado que en la parte de arriba lleva una XS y que lleva zapatos de mujer porque usa el 35. Pero además, ha añadido que calzoncillos no usa. "Me rozan, me molestan, añaden engorro a la hora de ir al baño, así voy más libre", ha sentenciado.

Entonces, la periodista Luz Sánchez-Mellado le ha recordado que Belarra va sin sujetador. "Exactamente. Yo voy sin calzoncillos y Ione sin sujetador: tenemos el mismo derecho", ha afirmado con rotundidad.

Durante la conversación también ha tenido que sacar tres defectos al exlíder de Unidas Podemos, Pablo Iglesias. "Que dijo en el programa de radio Buenismo bien que yo era un salvaje tuiteando y mintió, porque le encanta cómo tuiteo y le suelo enseñar muchos tuits antes de hacerlo, o sea, no siempre dice la verdad", ha dicho el primero.

El segundo, tal y como ha proseguido, es que "a veces se nota demasiado lo que piensa, y eso no es bueno en política", pero no ha podido aportar un tercer defecto porque quiere mucho a Iglesias y cuesta verle defectos a las personas que quieres.

De Íñigo Errejón, líder de Más Madrid y fundador de Unidas Podemos, también ha hablado. Ha descartado llamarle "Judas" porque "es muy fuerte".

"Íñigo es una persona que se equivocó en su manera de estar en Podemos. No aceptó no mandar cuando había otra dirección estratégica e hizo cosas que no se deben hacer cuando uno no manda en un partido", se ha justificado.