Echenique vuelve a cargar contra el PP y deja muy mal parados a Rajoy y Casado

Se busca a Pablo Casado. Con esta frase se pueden resumir muchas de las mofas que han rodeado en las últimas horas a la figura del exlíder del Partido Popular.

Esto responde a una noticia adelantada el pasado viernes por eldiario.es. En ella se informó de que Casado no había podido ser notificado de una querella de la Generalitat debido a que en Génova 13 "desconocen dónde se puede localizar", por lo que el juez suspendió la declaración del madrileño, que debía producirse el próximo lunes.

Esta citación se corresponde con un supuesto delito por injurias en relación a los bulos que el expolítico vertió sobre la escuela catalana en 2021. Por este motivo, un juez de Barcelona ordenó que se presentara en la ciudad condal el 30 de enero para declarar como imputado. Pero esta declaración debe ir precedida de forma obligatoria de una citación, la cual no ha podido ser entregada a Pablo Casado.

Ante estos hechos y tras la publicación del artículo, muchos políticos y usuarios de redes sociales, sobre todo en Twitter, se han pronunciado a lo largo del día con tuits y referencias de lo más ingeniosas.

Pese a las bromas y sarcasmos de toda la comunidad, un tuit ha resaltado por encima de todos: el de Echenique. El portavoz de Unidas Podemos, muy asiduo en la red social, se ha mostrado muy contundente y ha atacado al PP, recordando todas los 'descuidos' que ha tenido durante los últimos años.

"No saben quién es M. Rajoy, exoneran a Cospedal aunque tengan un audio incriminatorio con Villarejo y no toman declaración a Pablo Casado porque no saben dónde está. Los mismos que aplican mal la Ley Sólo Sí es Sí y hacen lawfare a la izquierda se arrastran ante los corruptos.", ha escrito Pablo Echenique que se ha mostrado muy duro por la forma de actuar del PP en este tipo de situaciones.

Del mismo modo aunque en un tono más humorístico, cientos de tuiteros han hecho que Pablo Casado se convierte en trending topic en España durante varias horas. Con alusiones al ex del PP, muchas cuentas han tirado de ironía a la hora de catalogar la situación tan extraña que aconteció el viernes.