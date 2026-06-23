Eduardo Madina, tras la condena a Ábalos, revela que dejó la política por él: "Elegí tenerle enfrente y defender un PSOE donde esto no fuera posible, y perdí"

La sentencia del Caso mascarillas ha propiciado uno de las mayores castigos que se recuerdan a un exministro: José Luis Ábalos y Koldo García han sido condenados a 24 años y tres meses y 19 años de prisión y ocho meses, respectivamente, por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias.

Para comentar la sentencia ha estado en Hoy por hoy el exdiputado socialista Eduardo Madina, que ha sido muy crítico con Ábalos y con todo lo que rodea a esa etapa del PSOE en la que él perdió las primarias contra Pedro Sánchez.

Ha puesto sobre la mesa Madina que "ojalá" hubiese sido la número dos Adriana Lastra y no Ábalos "porque nada de esto estaría pasando". "Creo que Ábalos fue una elección, alguien le eligió. No es funcionario, no sacó una plaza de oposición a nada. Los puestos los elige alguien", ha añadido.

"Yo no le elegí. Yo lo tuve enfrente. Yo elegí tenerle enfrente. Yo elegí tener un PSOE donde esto no fuese posible. Donde este tipo de perfiles nunca llegaran a donde llegaron. Y perdí. Perdí contra él y contra su mano derecha. Contra los de la sentencia de ayer", ha espetado Madina en la SER.

Ha criticado Madina el poder que se le fue dando a Ábalos desde Valencia, una de las zonas con más afiliados socialistas, hasta llevarlo al consejo de ministros: "No había alguien con una plaza de oposición a ministro de Fomento, alguien le da esa cartera".

"Los partidos deciden a quién le dan la Secretaría General. Decidí irme al sector privado y dimitir como diputado en parte para no convivir con este señor y con lo que le rodea. En parte no, en parte muy importante, para no estar cerca de ellos, irme y empezar una vida nueva", ha añadido.