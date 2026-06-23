El juez Bosch anticipa lo que puede pasar muy pronto tras la sentencia de Ábalos y Koldo: "Puede ser relevante para casos futuros"

El exministro José Luis Ábalos, tras un registro de la UCO en su domicilio en València.

Este lunes saltó la sorpresa. José Luis Ábalos y Koldo García han sido condenados a 24 años y tres meses y 19 años de prisión y ocho meses, respectivamente, por delitos de organización criminal, cohechos, malversación y tráfico de influencias.

Por su parte, Víctor de Aldama ha sido condenado a cuatro años de prisión pero no tendrá que ingresar en la cárcel por haber colaborado con la justicia. Tampoco tendrá que devolver la comisión de casi cuatro millones de euros que se llevó en la pandemia.

En Más Vale Tarde han hablado con el juez Joaquim Bosch, que ha analizado con Iñaki López parte de la sentencia. "¿Qué mensaje cree usted que se está mandando con esta sentencia tan ejemplar?", ha querido saber López.

"Quien colabora con la justicia puede tener incentivos, puede tener reducciones de condena y aquellos contra los que hay pruebas de cierta relevancia, sino colaboran y no reconocen los hechos, se exponen a que haya sentencias con el máximo rigor previsto en el Código Penal", ha afirmado el magistrado.

Ha explicado que para aquellos que han seguido el juicio "la condena no supone ninguna sorpresa a la vista de las pruebas practicadas" ya que el mismo auto de prisión provisional detallaba estos indicios "que anticipaban lo que podría producirse en la sentencia".

La única incógnita

Para Bosch, la única incógnita era cuál iba a ser la condena de Aldama: "Aquí creo que el Supremo ha sentado doctrina. Esta vez sí que se puede afirmar esa frase de sentar doctrina porque ha marcado en qué supuestos puede haber una reducción sensible de la pena. Esto puede ser relevante para casos futuros".

Para López, es muy diferente "una reducción sensible de la pena" a pedir siete años, recibir una condena de cuatro y medio "y acaben cambiándote por uno de labor a la comunidad".

"Es verdad que la ley contempla que, a los delatores, lógicamente, se les dé una reducción de pena, pero hasta tal punto es que da la sensación de que una de las partes principales de la trama que estaba compuesta por estos tres individuos, poco más o menos que se va de rositas, al menos en este caso", ha comentado el presentador.

Para el magistrado, la valoración del Supremo "puede ser discutida jurídicamente". "La prueba más cara es que la Fiscalía Anticorrupción no consideraba que existiese una atenuante muy cualificada y pedía una pena de siete años, que hubiera implicado el ingreso efectivo en la cárcel de Aldama", ha apostillado el juez.

Bosch ha comentado que el alto tribunal ha explicado por qué no se han acogido a esa posición de la Fiscalía, indicando que consideran que los delitos de corrupción de esas características "son muy difíciles de detectar, de investigar y de condenar".