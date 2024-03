Eduardo Mendoza no puede ser más breve y rotundo cuando Julia Otero le pregunta por Felipe González

El escritor Eduardo Mendoza ha sido tan breve como rotundo cuando la periodista Julia Otero le ha preguntado por "cómo está envejeciendo" Felipe González, expresidente del Gobierno.

En una entrevista en Onda Cero, donde ha presentado su último libro, Tres enigmas para la Organización, Mendoza ha recordado que en una ocasión hizo de traductor en un encuentro entre González y Ronald Reagan, entonces presidente de Estados Unidos.

"Me contaste cuando de pronto González dijo: 'A las duras y a las maduras'. Y que en ese momento te paraste y dijiste: '¿Y ahora cómo le traduzco yo a esto a Reaganen inglés?", ha señalado Otero.

"Y más cosas que decía Felipe entonces, como buen sevillano", ha recordado Mendoza, a quien Otero ha preguntado si ha mantenido relación con González. "No, no, no. No nos hemos vuelto a ver, no hemos coincidido nunca en ningún sitio", ha respondido.

El escritor ha subrayado que en aquella época él todavía no vivía de los libros, sino de su trabajo como intérprete.

"Es un caso curioso, como Franco no salía de El Pardo y no salía a ningún sitio y nadie venía a verle, no tenía equipo de intérpretes. Debía de ser el único Gobierno que no tenía equipo de intérpretes. Cuando llegó el Gobierno nuevo se encontró con que no había intérpretes", ha explicado.

"¿Y dónde los buscas? Supieron que yo, que era intérprete profesional, que llevaba muchos años en la ONU, estaba en Barcelona y me dijeron: '¿Quieres venir tu?'. Y dije: 'Bueno, sí, encantado", ha recordado.

Ha sido entonces cuando Julia Otero le ha preguntado a Mendoza cómo está envejeciendo Felipe González. "¿Lo vas siguiendo?", ha querido saber la periodista.

"Como cualquier persona, lo veo aparecer a veces por la televisión, en la radio, en la prensa.. No lo sé. No sé qué pensar. Es que tengo muy poca información y muy poca opinión sobre lo que pasa. Yo creo que si se callara estaría mejor", ha sentenciado el escritor.

"¿Tu lo haces a menudo?", ha interrogado la periodista. "¿Callarme? Sí, me paso casi toda la vida callado", ha zanjado Mendoza.