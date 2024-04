El alegato de Henar Álvarez sobre Arabia Saudí y el Foro de Mujeres es para escucharlo en bucle

La guionista y cómica Henar Álvarez lo ha dicho todo con sus palabras sobre la victoria de Arabia Saudí por "unanimidad" para la candidatura para presidir el Foro de Mujeres de la ONU, sin tapujos y comparándola con sarcasmo con otras personalidades y organismos.

Ha "sembrado el caos", tal y como se define en su perfil de TikTok (@henarconh) en el podcast 'Buenismo Bien' de Podimo: "Pues ya que pongan a Rubiales en la Comisión de Igualdad, al Ku Klux Klan para los derechos de los negros y a Amanecer Dorado para los del colectivo LGTBI".

Se preguntó, ya en su momento, quién se supone que la ha elegido, hasta que vio que ahora "claramente hay personas que tienen un yate más". "Ya el feminismo es simple, por eso luego me enfado tanto cuando empiezan con este rollo de algunos partidos políticos sobre el feminismo del 100%, un movimiento social que no molesta no es eso, sino marketing", ha expresado.

Y es por eso mismo, tal y como ha apuntado, que aparecen empresas "con el logo violeta, pero luego tienen menos credibilidad que el Spiderman del cumpleaños de mi sobrino". Además, también ha puesto el ejemplo de las empresas que "solo tienen tres chicas en plantilla" y que luego las colocan delante en la fotografía oficial de la empresa.

Ha rematado con una moraleja: "Menos blanquear con feminismo y más lavar los calcetines tú mismo".