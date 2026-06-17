El aviso de la Policía a todos los que vayan a viajar en verano: "Puede hacer que pierdas vuelos"

En pocos días arranca el verano, aunque las altas temperaturas ya evidencian su llegada desde hace semanas. El calor invita a muchos a desconectar unos días de sus obligaciones, y escapar a destinos turísticos para descansar.

Sin embargo, y para evitar sustos de última hora, conviene estar atentos a una serie de cuestiones importantes. La Policía Nacional avisa a los ciudadanos de lo que tienen que revisar antes de salir de casa: el DNI.

Si está caducado puede hacer que muchos de los que viajan en avión se queden en tierra. "Puede impedirte embarcar, realizar trámites o identificarte", asegura la Policía Nacional en un video publicado en sus redes sociales.

"Muchas personas descubren que su DNI está vencido demasiado tarde y pierden vuelos, reservas y tiempo. Pero renovarlo es rápido y evita problemas", aseguran desde el cuerpo, recomendando a los ciudadanos pedir cita para renovarlo en caso de que esté caducado.

¿Por qué hay que llevar el DNI en regla?

Llevar el DNI en regla cuando viajas no es solo una recomendación: es una obligación legal básica y una garantía práctica para evitar problemas durante los viajes que se hacen tanto dentro como fuera de nuestras fronteras.

En primer lugar, el DNI (o documento equivalente, como el pasaporte) es la forma oficial de acreditar tu identidad ante autoridades, aerolíneas, hoteles o controles de seguridad. Sin un documento válido, puedes tener importantes dificultades.

Si tu DNI está caducado o en mal estado, pueden denegarte la entrada o exigirte documentación adicional, lo que puede traducirse en retrasos, multas o incluso la imposibilidad de continuar el viaje. Un documento en vigor agiliza todo ese proceso.

También hay un motivo de seguridad: en caso de accidente, emergencia o necesidad de asistencia sanitaria, las autoridades necesitan identificarte correctamente para ayudarte, contactar con familiares o gestionar trámites legales. Por último, muchos trámites durante el viaje exigen un documento válido.