Por favor, habilita JavaScript para ver los comentarios de Disqus.
El HuffPost
Última hora
La Policía alerta de una nueva estafa: cuidado si recibes un paquete absurdo en casa
Virales
Virales

La Policía alerta de una nueva estafa: cuidado si recibes un paquete absurdo en casa  

"Lo abres y contiene algo barato, sin valor aparente".

Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
Un repartidor entrega un paquete.
Un repartidor entrega un paquete.Getty Images

Los estafadores están permanentemente agudizando el ingenio para diseñar nuevos métodos con los que engañar a sus víctimas y sacar rédito económico, sobre todo a través de Internet.

La Policía Nacional ha emitido un comunicado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales para poner sobre aviso a los ciudadanos sobre un nuevo modelo de estafa. 

"Imagínate esto: recibes un paquete en casa, pero tú no lo has pedido y no sabes quién te lo envía. ¡Lo abres y sorpresa! Contiene algo barato, sin valor aparente o incluso absurdo", expone una portavoz del Cuerpo en un video publicado en TikTok.  

"Entonces piensas, ¿habrá sido un error? Ojalá, pero es Brushing", afirma la Policía Nacional, que explica que, con esta modalidad de fraude, los estafadores "buscan crear una red de ventas ficticias en plataformas de compra online"

Cuidado con escanear el QR

El objetivo es "generar reseñas falsas, mejorar su posicionamiento en las búsquedas y engañar a otros compradores". La portavoz del Cuerpo informa de que estos paquetes "a menudo carecen de detalles sobre el remitente", por lo que "dificulta su rastreo".

Asimismo, alerta de que a menudo esta modalidad de estafa "puede contener un código QR que "en caso de ser escaneado, podría infectar tus dispositivos". Por ello, la Policía alerta a los ciudadanos de lo que podría ocurrir si confirman que su dirección es válida. 

"Podrías convertirte en objeto de otras estafas, como intentos de suplantación de identidad", aseguran, y dan un consejo final: "Si recibes algo que no estabas esperando y no sabes quién te lo envía, no lo celebres, no lo abras y no te lo quedes". 

¿Qué es el brushing?

Se refiere a una técnica de engaño utilizada por vendedores en plataformas de vente online.

  • Cómo funciona: El vendedor envía productos no solicitados (a menudo de bajo valor) a personas reales cuyas direcciones han obtenido de bases de datos filtradas.
  • Finalidad: Al confirmar la entrega del paquete, el vendedor puede escribir una reseña falsa como "comprador verificado", lo que mejora su posicionamiento y reputación en el marketplace.
  • Riesgo: Aunque recibir un regalo parezca inofensivo, indica que tus datos personales están en manos de terceros sin tu consentimiento. Instituciones como el INCIBE recomiendan reportar estos envíos a la plataforma correspondiente.
Daniel Pueblas Lara
Daniel Pueblas Lara
MOSTRAR BIOGRAFíA

Soy redactor de Virales en El HuffPost España, donde escribo todo lo que sea susceptible de interés y genere conversación en la calle.

  

Sobre qué temas escribo

Me interesan la televisión, la radio y el mundo de la cultura, especialmente todo lo relacionado con la literatura y el cine. Escribo sobre todo lo que se mueve en redes, siempre con la oreja puesta en la conversación social.

 

Mi trayectoria

Nací en Alcalá de Henares (Madrid) en 1997. Soy muy curioso y me gusta estar enterado de todo lo que pasa en el mundo, por eso siempre intento estar pegado a la radio. Trabajé en PRNoticias durante seis años cubriendo la actualidad mediática, con especial atención a la televisión y otros medios de comunicación. Soy licenciado en Periodismo por la Universidad Rey Juan Carlos (URJC) de Madrid. Además, mi interés por la geopolítica me llevó a formarme como analista internacional por LISA Institute.

 

 

Cómo contactar conmigo:

 

EL HUFFPOST PARA instituto PULEVA de nutrición

Más de Virales

Comentar: 0
Ver normas
Ver tus comentarios en tu perfil
!
Los comentarios de esta noticia están cerrados
Regístrate ya tengo cuenta
Rellena tu nombre y apellidos para poder comentar
completa tus datos
!
Comenta con respeto, tu opinión se publicará con nombres y apellidos