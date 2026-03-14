La Policía alerta de una nueva estafa: cuidado si recibes un paquete absurdo en casa  

Los estafadores están permanentemente agudizando el ingenio para diseñar nuevos métodos con los que engañar a sus víctimas y sacar rédito económico, sobre todo a través de Internet.

La Policía Nacional ha emitido un comunicado a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales para poner sobre aviso a los ciudadanos sobre un nuevo modelo de estafa.

"Imagínate esto: recibes un paquete en casa, pero tú no lo has pedido y no sabes quién te lo envía. ¡Lo abres y sorpresa! Contiene algo barato, sin valor aparente o incluso absurdo", expone una portavoz del Cuerpo en un video publicado en TikTok.

"Entonces piensas, ¿habrá sido un error? Ojalá, pero es Brushing", afirma la Policía Nacional, que explica que, con esta modalidad de fraude, los estafadores "buscan crear una red de ventas ficticias en plataformas de compra online".

Cuidado con escanear el QR

El objetivo es "generar reseñas falsas, mejorar su posicionamiento en las búsquedas y engañar a otros compradores". La portavoz del Cuerpo informa de que estos paquetes "a menudo carecen de detalles sobre el remitente", por lo que "dificulta su rastreo".

Asimismo, alerta de que a menudo esta modalidad de estafa "puede contener un código QR que "en caso de ser escaneado, podría infectar tus dispositivos". Por ello, la Policía alerta a los ciudadanos de lo que podría ocurrir si confirman que su dirección es válida.

"Podrías convertirte en objeto de otras estafas, como intentos de suplantación de identidad", aseguran, y dan un consejo final: "Si recibes algo que no estabas esperando y no sabes quién te lo envía, no lo celebres, no lo abras y no te lo quedes".

¿Qué es el brushing?

Se refiere a una técnica de engaño utilizada por vendedores en plataformas de vente online.